РИАМО - 24 июн. Сотрудница Балашихинского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии и региональный куратор проекта «Судьба солдата» Юлия Кузнецова помогла родственникам погибшего в годы Великой Отечественной войны Хомякова Николая Михайловича установить его судьбу, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

В приемную проекта «Судьба солдата» обратился племянник красноармейца из Реутова.

«Он (племянник – ред.) просил установить судьбу своего дяди, погибшего в годы Великой Отечественной войны, а также место его захоронения. Добровольцы-поисковики Московской области по документам полка узнали место гибели Николая Михайловича и выяснили, где павший фронтовик обрел последнее пристанище», — отмечается в материале.

На встречу, где племяннику передали папку с документами о фронтовой судьбе его дяди, он пришел вместе с родственниками. Встреча прошла у мемориала «Реутовцам, погибшим за Отечество».

Капитан полиции Кузнецова в свободное время от службы время уже пятый год руководит поисковым отрядом «Батальон».

Благодаря проекту «Судьба солдата» жители могут узнать о судьбе своих родственников, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Подать заявку можно в электронном виде, с начала года уже поступило 500 заявок от граждан.

Обратиться за помощью к добровольцам можно будет на протяжении всего 2020 года, объявленного в России Годом памяти и славы.