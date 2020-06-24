РИАМО - 24 июн. Фронтовой медсестре, ветерану Великой Отечественной войны Раисе Скворцовой из Раменского округа подарили 3D-портрет погибшего 24 года назад мужа, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».
Женщину навестили советник губернатора Московской области, первый заместитель секретаря Московского областного отделения партии «Единая Россия» Александр Коган и руководитель регионального отделения общественной организации «Молодая Гвардия» Александр Толмачев.
«История этой мужественной женщины трогает до глубины души. Хрупкая на вид, она в военные годы на плечах выносила раненых с поля боя. Раиса Никаноровна, даже несмотря на ранение, вернулась на фронт и продолжила спасать бойцов под пулями», — сказал Коган.
Он отметил, что искренне удивлен бодрости духа Раисы Скворцовой и ее желанию все делать по дому самой.
Фронтовая медсестра встретила мужа на войне и прожила с ним 40 лет. У нее остался снимок супруга, но из-за ухудшения зрения ветеран не могла любоваться им.
Он отметил, что очень рад, что удалось исполнить заветную мечту ветерана.
Ранее в этом же году в квартире пожилой женщины сделали ремонт, приобрели мебель, чтобы поздравить ветерана с Международным женским днем.
Скворцова Раиса Никаноровна ушла на фронт в 1942 года, не сосчитать, сколько бойцов она вынесла с поля боя, в марте 1943 года девушка получила ранение, из-за которого она не смогла иметь детей. Через четыре месяца она снова вернулась на фронт.
После войны ветеран работала медсестрой и фельдшером здравпункта. Награждена орденом «Отечественной войны I степени», медалями «За Боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», 11-ю юбилейными медалями.
«Раиса Никаноровна – сильный и волевой человек, Герой нашего времени. Пусть ветерана ничто не тревожит, а сердце радуют теплые воспоминания», – заключил Толмачев.
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