РИАМО - 24 июн. Более миллиона жителей столицы смогут принять участие в онлайн-голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ, в реестр вошли граждане, которые прошли проверку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего через порталы mos.ru и gosuslugi.ru зарегистрировались 1 051 155 человек», — отмечается в материале.

Часть заявлений на онлайн-голосование была отклонена из-за некорректного введения данных. Другая часть жителей подавала повторные заявления, в этом случае учитывались только первые поданные заявки. Некоторые пользователи подавали заявки в двух разных кабинетов на порталах mos.ru и gosuslugi.ru, зарегистрированных на один телефон.

Заявки от пользователей, которые создали свои личные кабинеты после 5 июня, не принимались. Некоторые горожане отозвали свои заявки на онлайн-голосование.

Для жителей Москвы электронное голосование начнется в 10:00 25 июня на портале 2020og.ru, а завершится 30 июня в 20:00.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.

Задать вопросы об электронном голосовании можно по телефону +7 (800) 222-55-52 или по почте info@2020og.ru.

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