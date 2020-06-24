РИАМО - 24 июн. За пять месяцев текущего года в бюджетную систему РФ налоговыми органами Московской области мобилизовано налогов, сборов и других платежей в сумме 350,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы России по Московской области.

Поступления страховых взносов во внебюджетные фонды РФ составили 162,2 миллиарда. Основная доля доходов консолидированного бюджета РФ формируется за счет платежей по налогу на добавленную стоимость – 114 миллиарда рублей, или 32,6% от общего объема поступлений.

«По налогу на доходы физических лиц – 92,5 миллиарда рублей, или 26,4%, по налогу на прибыль организаций – 62,6 миллиарда рублей, или 17,9%, а также за счет поступлений имущественных налогов – 33,7 миллиарда рублей, или 9,6%», – говорится в сообщении.

Наибольший прирост поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается по налогу на добавленную стоимость – на 13,1 миллиарда рублей, или на 13%.

В федеральный бюджет за пять месяцев перечислено 136,1 миллиарда рублей, или 38,9% от общей суммы мобилизованных доходов, с ростом к уровню прошлого года на 12,5 миллиарда рублей, или на 10,1%. Основной доходный источник федерального бюджета – налог на добавленную стоимость, доля его поступлений достигла 83,8%.

Поступления в консолидированный бюджет Московской области составили 214 миллиарда рублей, в том числе в областной бюджет –163,7 миллиарда рублей, в бюджеты муниципальных образований – 50,3 миллиарда.

Основным доходным источником территориального бюджета является налог на доходы физических лиц, поступления которого составили 92,5 миллиарда рублей, или 43,2% от общей суммы доходов данного бюджета.

Поступления налога на прибыль организаций составили 54,1 миллиарда рублей, или 25,3% от общей суммы доходов. Имущественных налогов поступило 33,7 миллиарда рублей, или 15,8% от общей суммы доходов. В структуре имущественных налогов наибольший удельный вес приходится на налог на имущество организаций – 19,1 миллиарда рублей, или 56,6% от общей суммы имущественных налогов.

Поступления земельного налога составили 11,1 миллиарда рублей, или 32,8% от общей суммы имущественных налогов, поступления транспортного налога составили 2,9 миллиарда рублей, или 8,6%.