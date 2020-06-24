РИАМО - 24 июн. Клиентские офисы МосОблЕИРЦ возобновляют очное обслуживание жителей Московской области, с 25 июня откроются центры в 62 городских округах, говорится в сообщении пресс-службы МосОблЕИРЦ.

А в начале июля начнут работать 114 офисов и 56 касс МосОблЕИРЦ.

«В офисах соблюдены все требования санитарно-эпидемиологической безопасности: масочно-перчаточный режим, регулярная дезинфекция, ограниченное количество посетителей», — отмечается в материале.

Жителей региона просят держать дистанцию, носить маски и перчатки при посещения офиса, а также по возможности пользоваться онлайн-сервисами.

Через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ жители могут передать показания счетчиков и без комиссий оплатить услуги ЖКХ. Передать показания еще можно по телефону контактного центра 8 496 245 15 99, 8 495 374 51 61 ежедневно с 08:00 до 22:00.

Также связаться с МосОблЕИРЦ можно по номеру 8-495-374-51-91.