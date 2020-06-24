РИАМО - 24 июн. По данным на 24 июня, жители Московской области подали 112 144 заявления, чтобы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию на дому, сообщается в Instagram-аккаунте Московской областной избирательной комиссии.

«На 24 июня подано 112 144 заявления на участие в голосовании по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ на дому. Это почти 2% от числа всех голосующих на территории региона», — отмечается в материале.

Через участковые избирательные комиссии было подано около 95,6 тысячи заявлений, на портале «Госуслуги» - около 16,6 тысячи заявлений.

Больше всего желающих проголосовать дома в Серпухове - 13 тысяч человек.

Общероссийское голосование по поправкам в Коституцию РФ пройдет 1 июля, также у жителей будет возможность проголосовать в период с 25 по 30 июня. В Московской области откроется более четырех тысяч участков, и еще 50 участков будут работать в местах временного пребывания.

Чтобы проголосовать дома, нужно позвонить в участковую избирательную комиссию и предупредить об этом до 17:00 1 июля, можно уведомить комиссию очно или через портал «Госуслуги».

Заявителю привезут на дом запечатанный пакет с бюллетенем, брошюрой о поправках и набором средств индивидуальной защиты. Гражданин забирает пакет, делает выбор и опускает бюллетень в ящик, который будет стоять на лестничной площадке.

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