РИАМО - 24 июн. Житель Королева Иван Вагнер, который находится на МКС, 1 июля примет участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ из космоса, сообщается в Instagram-аккаунте Московской областной избирательной комиссии.

«Голосовать можно даже в космосе», — отмечается в материале.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 1 июля, также у жителей будет возможность проголосовать с 25 по 30 июня. В Московской области откроется более четырех тысяч участков для голосования, также 50 участков будут работать в местах временного пребывания.

Для обеспечения эпидемиологической безопасности граждан Мособлизбирком закупил более 10 миллионов одноразовых масок и перчаток, 250 тысяч халатов, три миллиона ручек, а также антисептики, распылители, защитные экраны, антибактериальные коврики и бесконтактные термометры.

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