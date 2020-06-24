РИАМО – 24 июн. Московский транспорт получил награду в номинации Transport Planning Award за успешную реализацию транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу FIFA 2018, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Приятно получать признание даже спустя два года – это показывает, что московский транспорт действительно сделал огромную работу для того, чтобы спортсмены, болельщики и жители столицы во время чемпионата чувствовали себя комфортно, могли пользоваться столичным транспортом без ограничений, удобно и быстро добираться до стадионов и других мест города», – сказал заммэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он отметил, что впервые на время проведения чемпионата для болельщиков, волонтеров, журналистов проезд в транспорте был бесплатным. Бесплатным проездом воспользовались 5 миллионов раз.

На базе НИИ «МосТрансПроект» разработали масштабный план управления перевозками. Для болельщиков в дни матчей работали бесплатные маршруты к стадионам и фан-зоне. Было организовано 45 бесплатных маршрутов, среди них восемь новых шаттлов. Также было отработано более 600 маршрутов для команд.

«Реализация плана позволила грамотно распределить потоки таким образом, чтобы нагрузка была равномерной, и люди пользовались всей транспортной системой в целом – метро, наземным транспортом, каршерингом, такси и велосипедами», – отмечается в материале.

Благодаря этому уровень загруженности столичных дорог не превышал 5 баллов из 10. В среднем время на развоз болельщиков после матчей составило 70 минут, что на 30% меньше, чем во время Кубка Конфедераций. Два раза из Лужников фанатов увозили за рекордные 55 минут.

Во время чемпионата мира 2018 года Московский транспорт работал в контакте с ГУ МВД по Москве, Росгвардией и МЧС.

Столица стала первым городом, который показывал трансляцию матчей прямо в метро. Более 20 миллионов пассажиров посмотрели более 60 матчей в режиме реального времени.

Президент FIFA Джанни Инфантино сказал, что чемпионат мира в России стал лучшим в истории мероприятия.