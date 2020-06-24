РИАМО - 24 июн. Женщина утонула в Москве-реке на юге города вечером в среду, сообщил РИАМО дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ.

Ранее в СМИ появилась информации, что инцидент произошел недалеко от Павелецкой набережной около дома 8.

«Спасали из воды женщину, передали ее бригаде медицинской помощи, <…> но они констатировали смерть», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что подробности происшествия пока неизвестны. Детали инцидента выясняются.