Во вторник в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы были обнаружены пятеро младенцев, за которыми присматривали женщины, похожие на китаянок. По некоторым данным, дети могли быть рождены от суррогатных матерей для отправки в Китай, но не попали к заказчикам из-за пандемии. Следователи уже возбудили уголовное дело о торговле людьми. О подробностях этой истории читайте в материале РИАМО.

Пять малышей и две китаянки

Новорожденные дети в возрасте от 6 дней до 6 месяцев были обнаружены 23 июня в квартире жилого дома на улице Аргуновской в столичном районе Останкино. По данным прокуратуры Москвы, которая взяла это дело на контроль, младенцев случайно обнаружил медик.

«Установлено, что при осуществлении медицинским работником поликлиники патронажа новорожденного ребенка, выписанного из родильного дома, в квартире жилого дома по улице Аргуновской выявлено еще четверо новорожденных детей, а также две женщины, которые, с их слов, осуществляли за ними уход», – говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте столичного главка МВД, из медучреждения поступило сообщение, что в подозрительной квартире проживают женщины, предположительно осуществляющие услуги по суррогатному материнству. При проверке полицейские обнаружили пятерых младенцев и двоих женщин китайской национальности – предположительно нянь. При этом все дети оказались европейской внешности.

На видео с места происшествия, опубликованном Life.ru, видно, что квартира сильно захламлена, на столе у входа стоят две бутылки вина, в коридоре – канистры с питьевой водой. На сайте столичного управления Следственного комитета России (СКР) также были опубликованы кадры обыска, на которых видно, что по квартире разбросаны игрушки и продукты питания.

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За детьми ухаживали

Женщины были задержаны, а младенцев направили в медицинские учреждения, в частности, в Детскую городскую клиническую больницу № 9 имени Сперанского.

Помощник детского омбудсмена по Москве Ольга Ярославская сообщила журналистам, что внешне дети здоровы. Это подтвердила и детский омбудсмен при президенте РФ Анна Кузнецова, добавив, что медики проводят обследование. По ее словам, малыши в безопасности, их здоровью ничего не угрожает.

Главный внештатный педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов сообщил агентству «Москва», что на телах малышей нет признаков насилия. По его словам, «видно, что за детьми ухаживали».

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«Въехала китайская армия»

Как пишет «Московский комсомолец», в московскую квартиру гости из Китая въехали около трех лет назад, а сдал ее племянник умершей хозяйки. Мужчина утверждает, что заключил договор со студенткой и ее мужем и ни о чем не подозревал. О происшествии он узнал от участкового, после чего попытался связаться с парой, но безуспешно.

Произошедшее оказалось сюрпризом и для некоторых соседей странных квартирантов. По словам одной из соседок, она познакомилась с ними в подъезде в декабре прошлого года. Девушка представилась студенткой из Китая и сказала, что ее мама-пенсионерка прилетела из Пекина, передает «Пятый канал». «Никого там не видели, никаких детей. Несколько раз встречались также на площадке», – рассказала телеканалу собеседница.

Кроме того, новые жильцы вели себя тихо: не открывали дверь незнакомцам и разговаривали только через щелку.

Другая соседка по площадке рассказала, что видела нянь на прогулке с детьми всего пару раз за полгода. «Детский плач мы почти не слышали и не догадывались, что там пятеро малышей. Коляска у них была всего одна. Видимо, малышей они выгуливали по очереди, чтобы не привлекать внимание», – приводит слова соседки «Комсомольская правда».

Издание «Baza» отмечает, что у органов опеки «возникли большие вопросы к состоянию квартиры, в которой находились дети», а источники в следствии рассказали «Комсомольской правде», что в квартире не было детских кроваток, а младенцы спали все вместе на обычной постели, няни же ютились на полу.

Бывшая консьержка дома подтвердила «МК», что обитатели квартиры жили в неблагоприятных условиях.

«Мы были в шоке, когда они заселялись – десяток чайников, котомок. Затаскивали матрасы, но без кроватей. Вместо этого деревянные палки – они сооружают настилы. Сколько пар обуви стояло в тамбуре – не пересчитать», – рассказала газете консьержка.

Некоторые жильцы утверждают, что в трехкомнатную квартиру въехала чуть ли не «китайская армия».

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Дети на экспорт в Китай?

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, малыши были выношены суррогатными матерями, и их готовили к продаже, предположительно экспортной, и планировали вывозить в Китай заказчикам, которые предоставляли биологические материалы. Он добавил, что в квартире также были документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО.

По предварительным данным, отец у суррогатных детей один, а матери – разные, говорит источник «Ленты.ру». Среди суррогатных матерей обнаруженных младенцев три гражданки КНР – Чжэн Юйцинь, Тан Нин и Э Сян, россиянка Екатерина К. и гражданка Казахстана Жуадир Ануарбекова, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника «Коммерсанта», в данной ситуации речь идет о налаженной бизнес-схеме. Как рассказал изданию адвокат Хас-Магомед Рамазанов, он представлял интересы компании «Sweet Child», которая занимается суррогатным материнством, а найденные в квартире дети были рождены под ее патронажем.

На сайте этой компании указано, что она работает в своей сфере более 14 лет и за это время из «небольшой юридической компании» выросла до «многопрофильного холдинга, работающего в сфере вспомогательных репродуктивных технологий в России». Клиентам предлагается несколько программ среди которых «Спартанская», «Безлимит», «Премиум», а цена на услуги начинается от 2,49 миллиона рублей.

Издание «Baza» передает слова сотрудников компании, которые утверждают, что малышей навещали их «новые» матери, две из которых находятся в Москве. Возникшая ситуация, по мнению представителей компании, просто недоразумение, а все процедуры были правильно оформлены юридически. Также они отметили, что за подобранными суррогатными матерями наблюдали в течение всего срока беременности и проконтролировали рождение, но дальше держать у себя детей они не могли.

Между тем, задержанные в квартире с младенцами подтвердили полицейским, что биологические родители детей находятся в КНР, передает РЕН ТВ. Они должны были прибыть в Россию, чтобы забрать детей, но не смогли, поскольку границы между странами закрыли из-за пандемии коронавируса.

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«Кустарное» суррогатное материнство – вне закона

Как сообщило столичное управление СКР, после проверки в квартире возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).

В свою очередь, московская прокуратура проконтролирует соблюдение прав и законных интересов детей, а также обеспечит надзорное сопровождение.

Опрошенные «Коммерсантом» юристы отмечают, что в России суррогатное материнство регулируется нормативными актами Минздрава, а договоры, заключенные фирмами, специализирующимися на этой услуге, незаконны.

Так, адвокат Павел Астахов приводит статью 126.1 Семейного кодекса, которая запрещает посредничество при усыновлении. По его словам, люди, которые захотят забрать малышей, «должны прийти и доказать, что они правомерно могут взять этих детей, они должны предъявить решение суда, по которому они усыновляют этого ребенка», а иного не предусмотрено.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай добавила в беседе с изданием, что российское законодательство предъявляет множество требований к суррогатной матери. Вся процедура вынашивания ребенка должна осуществляться в лицензированных медицинских организациях, а не в «кустарных» условиях.

Поэтому, если следствие установит, что имели место незаконная организация суррогатного материнства и последующая передача детей, виновные лица могут быть привлечены к ответственности.