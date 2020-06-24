РИАМО – 24 июн. В параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняла участие различная отечественная военная техника, некоторые ее образцы были представлены впервые, сообщает Nation News.

Среди новой техники был замечен зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМ», который может сбивать мини-беспилотники.

«Там новое шасси и новая бронированная кабина. Новая радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой, которая имеет большую дальность, что обеспечивает поражение цели на дальности 40 километров», — сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, реактивная система залпового огня «Торнадо-С» была разработана в результате глубокой модернизации РСЗО «Смерч», у которой ракеты калибра 300 миллиметров, а дальность стрельбы составляет до 120 километров.

«Уникальная характеристика комплекса в том, что там есть возможность корректировки полета и наведения ракеты на цель. По системе «ГЛОНАСС» мы обеспечиваем высочайшую точность попадания», – отметил эксперт.

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 представляет собой фактически модернизированный «Солнцепек» с улучшенными характеристиками.

«Выполнены разные шасси, есть гусеничное, а здесь шасси колесное. Это увеличивает мобильность комплекса, скорость переброски, это более дешево при производстве и водителя легче готовить», – подчеркнул Кнутов.

В параде приняли участие свыше 14 тысяч военнослужащих, более 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов.

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