РИАМО - 24 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин поделился впечатлениями после военного парада в честь 75-летия Победы и заявил, что гордится Россией.
«В этот день ровно 75 лет назад по Красной площади прошли Победители. Сводные полки всех фронтов — отличившиеся герои Великой Отечественной войны», — написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.
Он добавил, что сегодня чеканили шаг их внуки и правнуки, которые являются продолжателями славных военных традиций.
Утром в Москве прошел парад на Красной площади, в нем приняли участие около 14 тысяч военнослужащих и более 200 единиц военной техники. Также прошел воздушный парад.
Ранее пресс-служба метро Москвы сообщила, что более 115 тысяч жителей столицы посмотрели трансляцию парада Победы в вагонах подземки.
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В этот день ровно 75 лет назад по Красной площади прошли Победители. Сводные полки всех фронтов - отличившиеся герои Великой Отечественной войны. Сегодня чеканили шаг их внуки и правнуки - продолжатели славных военных традиций, наследники Победы. Горжусь страной! #75летпобеды pic.twitter.com/QscynsxM7a— Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 24, 2020
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