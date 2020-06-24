РИАМО - 24 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин поделился впечатлениями после военного парада в честь 75-летия Победы и заявил, что гордится Россией.

«В этот день ровно 75 лет назад по Красной площади прошли Победители. Сводные полки всех фронтов — отличившиеся герои Великой Отечественной войны», — написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Он добавил, что сегодня чеканили шаг их внуки и правнуки, которые являются продолжателями славных военных традиций.

Утром в Москве прошел парад на Красной площади, в нем приняли участие около 14 тысяч военнослужащих и более 200 единиц военной техники. Также прошел воздушный парад.

Ранее пресс-служба метро Москвы сообщила, что более 115 тысяч жителей столицы посмотрели трансляцию парада Победы в вагонах подземки.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>