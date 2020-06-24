РИАМО - 24 июн. Во время трансляции парада в честь 75-летия Победы на Красной площади в Москве впервые были использованы спецэффекты, сообщает kp.ru.

Трансляцию вели множество каналов, в том числе Первый канал, «Россия 1», НТВ, Пятый канал, ОТР, «ТВ-Центр», «Рен-ТВ», «Звезда», «Мир».

«Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины», — отмечается в материале.

При трансляции воздушной части парад специалисты также показали высокий уровень мастерства: камера отдалилась от турбины самолета и благодаря графике показала мощь воздушной техники.

Утром в Москве прошел парад на Красной площади, в нем приняли участие около 14 тысяч военнослужащих и более 200 единиц военной техники, а также свыше 70 единиц воздушной техники.

Праздничный салют в Москве начнется в среду в 23:00 и продлится 15 минут.

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