РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 июн. Делегация поисковиков военно-патриотического объединения «Память» из Подольска побывала на параде Победы на Красной площади в столице, сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Делегация подольских поисковиков военно-патриотического объединения «Память» во главе с заместителем командира отряда Дмитрием Шипиловым побывала 24 июня на параде Победы на Красной площади», – говорится в сообщении.

Ежегодно отряды военно-поискового объединения «Память» несут Вахту Памяти по поиску и перезахоронению солдат, погибших в 1941 году при обороне столицы. За 32 года с воинскими почестями преданы земле свыше 1,9 тысячи солдат, установлено 269 имен героев.

Несколько дней назад еще один боец Рабоче-крестьянской Красной армии Василий Агафонов благодаря работе поисковиков был захоронен с почестями на своей малой родине в Свердловской области, рядом с женой и матерью, которые ждали его возвращения с войны всю свою жизнь.

«Большое спасибо поисковикам, что нашли останки нашего дяди. Вы делаете большое дело, вы храните нашу память, без которой нет будущего», – сказали племянники воина Василий и Валерий Агафоновы.