РИАМО - 24 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность участковых избирательных комиссий к голосованию по поправкам в Конституцию РФ в Химках, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев лично посетил три участка, которые находятся в школе № 31.

«С завтрашнего дня начинается голосование. В Московской области 5,8 миллиона жителей, которые могут отдать свой голос, 4,1 тысячи избирательных участков. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, голосование организовано разными способами», — сказал Воробьев.

Он отметил важность того, чтобы максимальное количество людей проголосовали, и добавил, что те, кто не могут выйти из дома, также смогут проголосовать.

Для безопасности граждан потоки на голосовании будут разделены, есть отдельные входы и выходы. В кабинках не будет шторок, чтобы снизить количество контактов с поверхностью. Для соблюдения социальной дистанции до двух метров на полу нанесена разметка. На всех участках установлены санитайзеры, а также пункты голосования обеспечены средствами индивидуальной защиты.

На участке одновременно смогут находиться не более 12 человек, контролировать это будут стюарты.

Мособлизбирком закупил более 10 миллионов одноразовых масок и перчаток, 250 тысяч халатов, три миллиона ручек, а также антисептики, распылители, защитные экраны, антибактериальные коврики, бесконтактные термометры.

В регионе будет работать 2,2 тысячи участков на открытом воздухе: шатры, навесы, палатки и большие автобусы.

«Они устанавливаются по обращениям руководителей СНТ или МКД. Заявки подаются либо в территориальную участковую, либо в избирательную комиссию Московской области. Первостепенная задача - обеспечение безопасности здоровья участников голосования», — объяснил начальник юридического отдела Мособлизбиркома Александр Антонов.

Чтобы проголосовать на дому, необходимо об этом сообщить участковой избирательной комиссии по телефону. Жителю доставят запечатанный пакет с бюллетенем, брошюрой о поправках, набором средств индивидуальной защиты и ручкой.

Кроме того, голосовать можно через сервис «Мобильный избиратель».

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