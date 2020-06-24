РИАМО - 24 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил детей, которые проходят лечение от коронавируса в Химкинской областной больнице, а также наградил медицинских работников учреждения за самоотверженную работу во время пандемии, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Семилетний Михаил из Подольска, а также восьмилетние Тамерлан из Ивантеевки и Ксения из Химок перенесли Covid-19, осложнившийся мультисистемной воспалительной реакцией. Это редкое и тяжелое заболевание: таких случаев за время эпидемии в Московской области было всего четыре. В единственном в регионе отделении детской реанимации ребятам оказали всю необходимую помощь, сейчас их самочувствие улучшилось. Губернатор пожелал ребятам скорейшего выздоровления и подарил игрушки.

«То, что сделали наши врачи, дорогого стоит. Праздник прошел, но дело не в празднике, а в ваших делах, в поступках, которые совершали многие врачи, и вы в том числе. Химки, Солнечногорск, Воскресенск, Мытищи, Одинцово и Красногорск приняли основной удар по коронавирусу. Сейчас, дай-то бог, все позади», – сказал Воробьев.

В Химкинской больнице от коронавируса и пневмонии вылечили свыше 1,5 тысяч человек. В медучреждении развернули 868 коек для Covid-пациентов, а лечение с ИВЛ получили 293 пациента. В работе с больными коронавирусной инфекцией было задействовано 349 медиков. Губернатор отметил отличившихся медиков областными наградами.

«Я горжусь своей командой и искренне им благодарен. Мне очень хочется сказать от чистого сердца слова благодарности правительству РФ за ограничительные меры, которые дали нам возможность подготовиться. И очень хочется поблагодарить Андрея Юрьевича лично за помощь в подготовке к лечебному процессу», - сказал главврач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.

По его словам, за десять дней полностью все койки обеспечили кислородом, сделали шлюзы, потом оборудовали еще три корпуса под «легкие койки».

«Мы получили диагностическое и реанимационное оборудование, аппараты ИВЛ, автотранспорт первичного звена», – добавил Мирзонов.

Главврач пояснил, что медучреждение постепенно переходит на плановый режим работы, оставляя резервные койки для возможного размещения больных с коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- У жителей Подмосковья появилась возможность записаться на бесплатное тестирование на коронавирус Covid‑19. Рассказываем, как это сделать.

- За сутки жертвами коронавируса в Московской области стали 24 челвоека.

- Еще порядка 500 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Подмосковье.

- Число выздоровевших пациентов в Подмосковье составило 1,3 тысячи человек.

- В столице коронавирус диагностировали у 811 человек за сутки. Это самый низкий суточный прирост заболевших за последние 2,5 месяца.

- В Москве за сутки выздоровели еще 2 020 человек, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 141 тысячи пациентов.

- За прошедшие сутки в столице скончались 14 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве выздоровели 139 248 человек.