РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. В парке имени Виктора Талалихина в подмосковном Подольске 25 июня состоится бесплатная тренировка по скандинавской ходьбе, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В.Талалихина|Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, завтра, 25 июня, в парке пройдет бесплатное занятие по скандинавской ходьбе для всех желающих. Перед занятием всегда проходит комплексная разминка с элементами адаптивной физкультуры под руководством профессионального тренера. Мероприятие проходит с соблюдением мер безопасности. В 10:00 встречаемся у входа в парк», - говорится в сообщении.

Занятие проведет тренер-преподаватель по скандинавской ходьбе и адаптивной физкультуре Владимир Васильев. Телефон для справок: 8(964)511-68-33.