РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. Водолазы провели очистку дна акватории возле семи мест массового отдыха у воды в подмосковном Подольске, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» в июне подольские партийцы приняли участие в ежегодной подготовке мест массового отдыха у воды на территории округа.

«В ходе подготовки было проведено водолазное обследование и очистка дна акватории возле 7 мест массового отдыха у воды: реки Пахры в районе Беляева; реки Пахры в районе ГБУЗ МО «ПГКБ»; реки Пахры в районе парка культуры и отдыха имени Талалихина; реки Пахры в районе Березового проезда; реки Петрицы вблизи МБУ «ПКиО «Дубрава» в микрорайоне Климовск; водоема Южный; Лаговского пруда вблизи деревни Лаговское», - говорится в сообщении.

Периодическая очистка дна акватории позволяет избежать таких неприятностей, как цветение воды, появление запахов, травматизма. В мероприятии приняли участие член фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа Георгий Унгурян, член совета сторонников местного отделения партии «Единая Россия» Анатолий Гребенюк.

Партийный проект «Чистая страна» призван решать экологические проблемы, с которыми жители сталкиваются в повседневной жизни. Он помогает информировать население о мерах по бережному отношению с окружающей средой, формировать и развивать у населения культуру чистоты, пропагандирует предотвращение попадания отходов, являющихся вторичными ресурсами, в окружающую среду и вовлечение их в хозяйственный оборот.