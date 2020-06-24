РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 июн. В связи с капремонтом трансформаторной подстанции 25 июня в ряде домов Щелкова планируется отключение электричества с 09:00 до 11:00, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В связи с капитальным ремонтом трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия в ряде жилых домов и нескольких образовательных учреждениях», - говорится в сообщении.

Электричество будет отключено в жилых домах на улице Парковая, 27А, 29, 33, 23 и 25/7, Центральная, 37 и 39/7 и Пушкина, 9, 13, 15 и 17. Кроме этого, электроэнергии не будет в детском саду по адресу: Центральная, 37, яслях по адресу: Пушкина, 15А и Щелковской детской музыкальной школе по адресу: Парковая, 29.