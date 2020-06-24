РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 июн. В среду парад Победы с главной трибуны рядом с президентом России Владимиром Путиным в составе группы фронтовиков смотрела и ветеран Великой Отечественной войны из Щелкова Галина Павловна Брок-Бельцова, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ОНФ в Московской области.

Брок-Бельцова – легендарная летчица, штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2 из авиаполка Героя Советского Союза Марины Расковой.

«После парада в Александровском саду Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В этой церемонии также участвовали ветераны и руководители зарубежных делегаций, прибывшие на парад Победы», - говорится в сообщении.

22 июня, в День памяти и скорби, у Могилы Неизвестного Солдата также прошла памятная церемония с участием главы государства. Вместе с президентом к Вечному огню цветы возложили ветераны Великой Отечественной войны, в числе которых была и Галина Павловна Брок-Бельцова.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>