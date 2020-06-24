РИАМО - 24 июн. В среду поступило сообщение о минировании здания Митинского радиорынка в столице, эвакуировали 500 человек, но информация оказалась ложной, сообщает ТАСС.

«Здание радиорынка проверено, никаких взрывных устройств не обнаружено. Угроза не подтвердилась», — сказал источник в экстренных службах.

Сообщение о минировании Митинского радиорынка на Пятницком шоссе, 18 было анонимным.

Ранее в мае поступили сообщения о минировании четырех самолетов в аэропорте Шереметьево, шести столичных судов, семи московских больниц. Около 10 больниц в столице получили сообщения об угрозе взрыва 9 мая.