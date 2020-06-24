РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 июн. Депутаты подмосковной Балашихи на заседании приняли решение утвердить 13 сентября днем голосования на выборах в горсовет, депутаты также приняли поправки в бюджет горокруга в связи с дополнительными расходами и падением доходов из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В силу определенных обстоятельств, связанных с коронавирусом, нам придется пересмотреть бюджет Балашихи на 2020 год. За счет налоговых и неналоговых доходов он сократится на 632,5 миллиона рублей, на 228,3 миллиона рублей уменьшатся безвозмездные поступления от других бюджетов РФ. Однако несмотря на это наш городской бюджет остается социально направленным», – сказал председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Он добавил, что на заседании также была утверждена дата проведения выборов в городской совет депутатов, они назначены на 13 сентября текущего года.

В соответствии с федеральным законодательством совет будет состоять из 35 депутатов. Это связано с увеличением населения Балашихи, которое превысило полмиллиона человек.

В 2020 году в восьми округах Подмосковья пройдут выборы в советы депутатов, основные избирательные кампании пройдут в единый день голосования – 13 сентября.