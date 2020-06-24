РИАМО - 24 июн. В Москве после салюта Победы в среду вечером могут ограничить вход на станции «Ломоносовский проспект», «Университет» и «Спортивная», а также вход и выход на станцию «Воробьевы горы», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Салют в честь 75-летия Победы начнется в 23:00 и продлится 15 минут. Для салюта будут использованы 52 пусковые установки различных калибров, шумовой эффект поддержат 30 залпов из 18 пушек ЗИС-3.

«После завершения праздничного салюта возможны ситуативные ограничения входа пассажиров на станциях «Ломоносовский проспект», «Университет» и «Спортивная», а также входа и выхода пассажиров на станции «Воробьевы горы», – говорится в сообщении.

Ранее на Красной площади Москвы прошел парад Победы с участие военнослужащих, техники и самолетов. В мае из-за эпидемиологической обстановки он был перенесен на июнь.