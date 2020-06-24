РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. Рабочие «Мосавтодора» отремонтировали водосток с дороги в поселке МИС Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отремонтировать водосток в поселке МИС. Он отметил, что при ремонте дороги Слащево - Старосимферопольское шоссе над речкой Раковкой был словам водосток.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу ремонта ливневой канализации на автомобильной дороге Старосимферопольское шоссе - Слащево и сообщает, что данная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по ремонту выполнены», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.