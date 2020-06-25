РИАМО - 25 июн. Движение на некоторых улицах в Москве ограничат утром в четверг в связи с возвращением военной техники, задействованной в параде Победы, на базу в подмосковном Алабине, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

Так, с 09:00 до и окончания всех мероприятий перекрытия введут на следующих улицах: 1-я Магистральная, Северный путепровод, 1-й Силикатный проезд, 2-й Силикатный проезд, 3-й Силикатный проезд, Звенигородское шоссе в сторону улицы Мневники по встречной полосе, улица Мневники в сторону улицы Народного Ополчения по встречной полосе.

Кроме того, в этот же период будут полностью закрыты проспект Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения, улица Народного Ополчения от улицы Мневники до Карамышевской набережной по встречной полосе, Карамышевский мост в сторону улицы Мневники. Закроют для водителей Крылатскую улицу от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники, улицу Нижние Мневники от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники.

Помимо этого, с 10:00 по мере прохождения колонны будет осуществлено полное перекрытие на участках улиц Нижние Мневники, Крылатской, Осенней, Рублевском шоссе, внешней стороне МКАД от Рублевского шоссе до Можайского шоссе, Можайском шоссе, Минском шоссе, трассе А-107 «Московское малое кольцо», парадной площадке в Алабине.

До 12:00 продолжает действовать запрет на парковку и остановку на Крылатской улице от Осенней улицы до улицы Нижние Мневники, на Осенней улице от Рублевского шоссе до Крылатской улицы, а также во 2-м Силикатном проезде в районе дома №8.