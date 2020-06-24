РИАМО - 24 июн. Транспортная развязка на пересечении трассы М-10 «Россия» и улицы Репина в Химках откроется для рабочего движения уже в декабре этого года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, «старые» и «новые» Химки разделены Ленинградским шоссе и железной дорогой, что в настоящий момент вызывает неудобства.

«Сейчас добраться из одной части города в другую можно только по Юбилейному проспекту, но скоро ситуация поменяется. По поручению президента (Владимира Путина - ред.) мы строим развязку на пересечении трассы М-10 «Россия» и улицы Репина. Уже к концу этого года планируем открыть рабочее движение по путепроводу через Ленинградское шоссе», – написал Воробьев на своей странице «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что полностью проект планируется завершить в конце следующего года. Также будут реконструированы улицы Дружбы, 9 мая и Репина. В ходе строительства развязки будет проведено переустройство инженерных коммуникаций: ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, теплосетей и водопровода.

Построить эстакаду президента России ранее попросили сотрудники предприятия «Энергомаш», которым неудобно добираться до работы.

Кроме того, местные жители переживают за парковку, которая находится рядом. Губернатор заверил, что она останется.

«Мы надеемся, что развязка не просто улучшит транспортную доступность, но и увеличит число рабочих мест в промышленной части города», – резюмировал Воробьев.