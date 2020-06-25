РИАМО - 25 июн. Информационный центр при проведении общероссийского голосования по поправкам к Конституции начнет работать с четверга.

Информационный центр расположен на четвертом этаже в главном здании ЦИК в Москве и представляет собой отдельный зал с большими мониторами, расположенный рядом с залом заседаний.

Ход общероссийского голосования и предварительные результаты по всем субъектам РФ будут транслироваться в режиме реального времени на экраны в инфоцентре.

С 25 по 30 июня инфоцентр будет работать для журналистов с 12:00 до 15:00, а 1 и 2 июля с 10:00 до подведения предварительных итогов 2 июля. Всего ожидается аккредитация около 3 тысяч журналистов.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Кроме того, жителями Москвы и Нижегородской области можно будет проголосовать онлайн с 25 по 30 июня. Электронное голосование для москвичей начнется в 10:00 25 июня на портале 2020og.ru. Онлайн-голосование завершится 30 июня в 20:00.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>