РИАМО - 25 июн. С четверга в МФЦ Подмосковья снова будут предоставлять услуги министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, ранее работу в МФЦ ограничили в связи с Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Согласование схем транспортного обслуживания территорий», услуга по «Выдаче свидетельств и карт маршрута регулярных перевозок», а также услуга «Выдача специального разрешения на движение крупногабаритных транспортных средств по региональным и муниципальным дорогам Подмосковья» предоставляются как и раньше, через портал государственных и муниципальных услуг Московской области uslugi.mosreg.ru», - говорится в сообщении.

Помимо этого, теперь можно получить разрешение на перевозку людей и багажа, обслуживание карт «Стрелка».

Также возобновится предоставление услуг земельного блока.

При подаче заявки нужно заполнить электронное заявление, а для получения готового результата - обратиться по телефону МФЦ с записью на прием для их получения.