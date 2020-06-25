РИАМО - 25 июн. С четверга получить государственные услуги без предварительной записи можно будет в 114 центрах «Мои документы» на территории Москвы.

Санитарно-эпидемиологические требования при посещении центров сохраняются: измерение температуры на входе и масочно-перчаточный режим.

Открыты центры «Мои документы» по адресам: улица Полярная, дом 31, строение 1; улица 10-я Парковая, дом 20; улица 15-ая Парковая, дом 40б; 17-й проезд Марьиной Рощи, дом 4, корпус 1; поселок Первомайское, улица Центральная, дом 100; улица Борисовские пруды, дом 18, корпус 3; 2-й квартал Капотни, дом 22; Слесарный переулок, дом 5; Якиманский переулок, дом 6, строение 1; улица Маршала Савицкого, дом 28, 30.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что после того, как была отменена предварительная запись, в ряде учреждений начали образовываться очереди, что говорит о высоком спросе населения на услуги. Поэтому было принято решение открыть дополнительные офисы.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- У жителей Подмосковья появилась возможность записаться на бесплатное тестирование на коронавирус Covid‑19. Рассказываем, как это сделать.

- За сутки жертвами коронавируса в Московской области стали 24 челвоека.

- Еще порядка 500 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Подмосковье.

- Число выздоровевших пациентов в Подмосковье составило 1,3 тысячи человек.

- В столице коронавирус диагностировали у 811 человек за сутки. Это самый низкий суточный прирост заболевших за последние 2,5 месяца.

- В Москве за сутки выздоровели еще 2 020 человек, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 141 тысячи пациентов.

- За прошедшие сутки в столице скончались 14 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве выздоровели 139 248 человек.