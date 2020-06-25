РИАМО - 25 июн. Электронное голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Москве начнется в 10:00 в четверг и будет проходить до 30 июня включительно.

Дистанционное голосование для москвичей пройдет на специально созданном портале www.2020og.ru.

Система тестировалась 18 и 19 июня на онлайн-платформе 2020og.ru, участниками стали те, кто записался на участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию.

Эксперты убеждены в актуальности электронного голосования, видя в нем современное техническое и социальное решение.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00. В Москве для проведения голосования организуют 3,6 тысячи участков.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала, что свыше 1,2 миллиона человек в Москве и Нижегородской области включили в список участников дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>