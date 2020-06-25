РИАМО - 25 июн. Главный храм Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке, а также музейный комплекс «Дорога памяти» на территории парка «Патриот» откроются для прихожан и посетителей в четверг.

Главный военный храм и музей возвели к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Строительство храма стало одним из наиболее масштабных церковно-общественных проектов за последние годы. Собор возвели за рекордно короткие сроки, менее двух лет.

Церковь стала третьей по величине в России после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Ее высота вместе с крестом составляет 95 метров. Предполагается, что храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы Великой Отечественной войны.

Одновременно с храмом первых посетителей примет исторический мультимедийный комплекс «Дорога памяти». В нем разместят экспонаты, рассказывающие о событиях ВОВ. Длина музейного комплекса составляет 1418 шагов – в память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны, на протяжении которых шли боевые действия.

«Дорога памяти» – не просто мемориальный комплекс, а целая галерея истории, которая сохранит судьбу и имя каждого, кто внес свой вклад в Победу.