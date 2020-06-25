РИАМО - 25 июн. Торгово-развлекательные центры, музеи, зоопарки и выставочные залы на территории Подмосковья возвращаются к обычному графику работы в четверг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, смягчающее в Подмосковье ряд ограничений, действующих из-за коронавируса. Все учреждения для возобновления деятельности должны направить уведомления о готовности к работе по отраслевым стандартам в соответствующий центральный исполнительный орган государственной власти.

С четверга в Подмосковье возобновляется деятельность музеев, выставочных залов, этнопарков и зоопарков. Для их посещения нужны электронные билеты, также есть ограничение по максимальному количеству посетителей одновременно.

Кроме того, в регионе открываются торговые центры. Также к работе смогут вернуться объекты розничной торговли и сферы персональных услуг любой площади. Все они будут обязаны соблюдать стандарты санитарной безопасности.

Также возобновляется очный прием граждан в МФЦ для оказания государственных и муниципальных услуг в полном объеме, но по предварительной записи.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- У жителей Подмосковья появилась возможность записаться на бесплатное тестирование на коронавирус Covid‑19. Рассказываем, как это сделать.

- За сутки жертвами коронавируса в Московской области стали 24 челвоека.

- Еще порядка 500 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Подмосковье.

- Число выздоровевших пациентов в Подмосковье составило 1,3 тысячи человек.

- В столице коронавирус диагностировали у 811 человек за сутки. Это самый низкий суточный прирост заболевших за последние 2,5 месяца.

- В Москве за сутки выздоровели еще 2 020 человек, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 141 тысячи пациентов.

- За прошедшие сутки в столице скончались 14 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве выздоровели 139 248 человек.