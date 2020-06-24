РИАМО - 24 июн. Магазины IKEA Химки и IKEA Белая Дача откроются для посетителей 25 июня, сообщается на сайте компании.
Решение об открытии магазинов принято на основании постановления властей региона и внутренней оценки готовности магазинов к обеспечению всех мер санитарной безопасности.
Посетителей призвали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Фирменные бистро и рестораны на территории торговых центров останутся временно закрытыми.
Ранее для посетителей открылись магазины и дизайн-студии IKEA в Москве, Ростове-на-Дону, Уфе и других городах.
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