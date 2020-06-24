РИАМО - 24 июн. Магазины IKEA Химки и IKEA Белая Дача откроются для посетителей 25 июня, сообщается на сайте компании.

Решение об открытии магазинов принято на основании постановления властей региона и внутренней оценки готовности магазинов к обеспечению всех мер санитарной безопасности.

«Все помещения и предметы, с которыми соприкасаются посетители и сотрудники, тщательно дезинфицируются. Кроме того, всем сотрудникам ежедневно измеряют температуру, предоставляют маски и перчатки», – отмечается в материале.

Посетителей призвали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Фирменные бистро и рестораны на территории торговых центров останутся временно закрытыми.

Ранее для посетителей открылись магазины и дизайн-студии IKEA в Москве, Ростове-на-Дону, Уфе и других городах.