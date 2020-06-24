РИАМО - 24 июн. Пиротехническое шоу в столице в честь Победы в Великой Отечественной войне начнется в среду в 23:00 и будет длиться 15 минут, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Небо Москвы озарят около 10 тысяч вспышек. Будут использованы 52 пусковые установки калибра 105, 125, 195 и 310 миллиметров. Шумовой эффект поддержат 30 залпов из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 миллиметров времен Великой Отечественной войны», — отмечается в материале.

Прямую трансляцию салюта покажут на сайте mos.ru, а также в социальных сетях портала.

Ранее на Красной площади Москвы прошел парад Победы, в нем приняли участие 14 тысяч военнослужащих, более 200 единиц техники, а также свыше 70 единиц воздушной техники, включая истребители и бомбардировщики.

Парад в честь 75-летия Победы перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса.

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