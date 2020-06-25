РИАМО - 25 июн. Все поликлиники на территории Подмосковья с четверга возвращаются к обычному режиму работы.

Все учреждения будут соблюдать новый стандарт работы – иметь санитайзеры, разметку для социальной дистанции, защитные экраны в регистратуре.

В штатный режим также возвращается коечный фонд перепрофилированных медорганизаций. Временные госпитали в «Патриоте» и «Крокусе» продолжат работать до конца июля.

С 22 июня жители Подмосковья могут бесплатно сдать иммуноферментный анализ крови на наличие антител к коронавирусу в поликлинике. Записаться можно на портале госуслуг или по телефону 8 800 550-50-30.