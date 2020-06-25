РИАМО - 25 июн. С четверга в течение недели все желающие на территории Подмосковья могут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ.

Несмотря на то, что основной день голосования назначен на 1 июля, голосовать с сегодняшнего дня разрешено для удобства граждан.

В дни голосования любой житель региона может прийти с паспортом на выбранный участок, там получить бюллетень и проголосовать. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени.

На территориальных избирательных участках будут соблюдены все санитарные меры безопасности.

Кроме того, все желающие смогут проголосовать дома с 25 июня по 1 июля. Для этого достаточно подать заявку на портале госуслуг или позвонить в свою участковую комиссию. По заявлению гражданина члены комиссии придут к нему домой с переносной урной для голосования, куда можно будет опустить заполненный бюллетень.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>