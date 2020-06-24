РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июн. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина вручила фронтовой медсестре Зое Кузнецовой документы на право проживания и дальнейшей приватизации квартиры в округе.

«Первого мая, когда поздравляли с 95-летием фронтовую медсестру Зою Васильевну Кузнецову, она обратилась ко мне с квартирным вопросом. Решили все формальности и сегодня после парада Победы пришли к Зое Васильевне с готовыми документами», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Кузнецова родилась 1 мая 1925 года в деревне Анино Красногорского района. Когда началась война, 16-летняя девушка устроилась санитаркой в госпиталь «Архангельское», после - год училась на сестринских курсах и была направлена на фронт. День Победы встретила в Литве. После войны еще полвека проработала в медицине. В трудовой книжке записей о наградах и поощрениях больше, чем сведений о работе. ⠀

«Спасибо вам, дорогая Зоя Васильевна, за Победу. За мужество и доброту, за любовь, которую вы дарите окружающим. За жизнелюбие и оптимизм. Всех наших дорогих ветеранов еще раз от души поздравляю с праздником. Желаю крепкого здоровья и долголетия! Живите долго!» - заключила Хаймурзина.