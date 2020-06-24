РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 июн. В подмосковной Балашихе пожарные ликвидировали возгорание в квартире одного из домов на улице Свердлова, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 24 июня в 10:23 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Балашиха, улица Свердлова, дом №24, квартира №158. В 10:42 пожар был ликвидирован», – говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

Всего в ликвидации пожара было задействовано три единицы техники и 11 человек.