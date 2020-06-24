РИАМО – 24 июн. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» после снятия введенных из-за коронавируса ограничений открыли Тактильный сад, здесь мгновенно обостряется работа всех органов чувств, говорится в сообщении пресс-службы сада.

В Тактильном саду есть пространство с тактильными зонами для ходьбы, занятий с песком и акустической зоной с музыкальными инструментами. Это место стало символом борьбы с рассеянным склерозом.

«Основную часть Тактильного сада занимают приподнятые грядки с душистыми или интересными на ощупь растениями, каждое из которых можно потрогать. На грядках посажены чабрец, лаванда, земляника, розмарин, лимонная мята, грибная трава и многое другое. Нашлось место в Тактильном саду и для хвойных растений. Все желающие могут почувствовать на пальцах массаж из уколов от их иголочек», – отмечается в материале.

В саду можно пройтись босиком по дорожке с шишками, древесной корой, песком и камнями. На площадке есть три столика разной высоты с сухим и мокрым песком.

В акустическом уголке расположилась «поющая пирамида».

«Когда мы начали проводить здесь экскурсии, поняли, что это крайне актуально для многих городских детей, которые никогда такого в естественной среде не видели. Оказалось, что возможность потрогать растение – какая-то невероятная потребность людей. Они очень это ценят», – сказал директор «Аптекарского огорода», глава Ассоциации парков России Алексей Ретеюм.

Тактильный сад был создан в рамках программы «Сенсорный сад пяти чувств», он находится на Концертно-выставочном поле у детской экоплощадки.

С 20 июня «Аптекарский огород» открыт в переходном режиме. В сад можно попасть исключительно по предварительной регистрации и электронному билету. Купить билет можно на сайте www.hortus.ru на один из сеансов, который длится час. Стоимость билета 300 рублей, льготного – 200 рублей.

Регистрироваться должны все граждане, которые хотят посетить сад, включая детей, граждан льготных категорий, обладателей абонементов и права на бесплатный вход. Срок абонементов, действительных после 18 марта 2020 года включительно, автоматически продлен на 90 дней.

Оранжерейный комплекс пока закрыт.