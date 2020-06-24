РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 июн. В подмосковном Дзержинском привели в порядок могилу красноармейца и возложили на нее венок, говорится в сообщении пресс-службы Гражданского комитета России.

Уже несколько лет по инициативе лидера общественного движения «Гражданский комитет России», члена Союза журналистов России Артура Шлыкова проводятся мероприятия по наведению порядка на захоронениях неизвестных солдат. Очередное мероприятие прошло в среду в подмосковном Дзержинском.

«Свою помощь в уборке захоронения и его благоустройстве предложил директор по развитию компании «Честный Агент» Павел Сосновый. Под его руководством работники АО «Честный Агент» навели порядок и провели благоустроительные работы на могиле красноармейца. После общественная делегация возложила венок и цветы к могиле бойца Красной армии», - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие руководитель подмосковного штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Валерий Анисимов и председатель совета ветеранов Дзержинского, полковник Вооруженных сил России Владимир Мельников.