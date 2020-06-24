РИАМО - 24 июн. В Подмосковье с 30 мая была возобновлена работа парков культуры и отдыха, всего их посетили уже около 1,5 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«После пандемии люди захотят гулять на природе. Это еще и самая безопасная возможность выхода из дома. Будут востребованы природные территории и большие открытые пространства, на которых будет возможность соблюдать социальную дистанцию. К счастью, в Подмосковье масса таких пространств, включая парки и лесопарковые зоны», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В Московской области – 109 парков. С момента возобновления работы отмечен рост посещаемости на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Всего с 29 мая 2020 года парки культуры и отдыха Московской области посетило 1,54 миллиона человек. В первую субботу после возобновления работы парков (30 мая) парки посетило 39,7 тысячи человек. В субботу, 20 июня, уже 87,7 тысячи человек.

«Санитайзеры, санитарная обработка детских и спортивных площадок, парковой мебели, комнат матери и ребенка, туалетов являются обязательными правилами работы любого парка культуры и отдыха Московской области», – отметил Хайкин.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- За сутки жертвами коронавируса в Московской области стали 24 челвоека.

- Еще порядка 500 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Подмосковье.

- Число выздоровевших пациентов в Подмосковье составило 1,3 тысячи человек.

- В столице коронавирус диагностировали у 811 человек за сутки. Это самый низкий суточный прирост заболевших за последние 2,5 месяца.

- В Москве за сутки выздоровели еще 2 020 человек, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 141 тысячи пациентов.

- За прошедшие сутки в столице скончались 14 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве выздоровели 139 248 человек.