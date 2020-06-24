РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. В Подольске столкнулись два автомобиля у кругового движения на Южном обходе в среду днем, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец аварии.

«Я проезжал мимо в районе 14:50 и у кругового движения в сторону микрорайона Кузнечики на Южном обходе увидел ДТП с участием двух автомобилей. Судя по повреждениям, одна легковая машина в результате бокового столкновения вылетела за дорожную полосу», - сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 15:30 на данном промежутке автодороги движение затруднено.