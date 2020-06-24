РИАМО – 24 июн. В подмосковном Реутове в день проведения парада Победы прошла выставка уникальной боевой техники времен Великой Отечественной войны под открытым небом, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«На улице Победы вблизи мемориала Славы жители Реутова смогли увидеть легендарные танк Т-34, зенитную пушку АЗП-39М, реактивную систему залпового огня «Катюша», советский мотоцикл М-72, легковой автомобиль ГАЗ-67Б, который широко использовался как штабной и разведывательный автомобиль, перевозчик пехоты и раненых, а также гаубицу М-30. Желающие могли сделать памятные снимки рядом», – говорится в сообщении.

Некоторые из представленных на выставке в Реутове экспонатов поистине уникальны. Например, танк Т-34 частично собран из деталей боевой машины, на которой в годы войны сражалась легендарная Мария Васильевна Октябрьская, Герой Советского Союза. В 1941 году на собственные сбережения она оплатила постройку Т-34 «Боевая подруга» и впоследствии стала его механиком-водителем.

Музей под открытым небом посетили ветераны и известные горожане, в том числе известная реутовская спортсменка и активистка Людмила Колобанова.

«75 лет назад в этот день, 24 июня, состоялся первый парад Победы. Рада, что в моем родном Реутове организовали выставку и показали жителям ту военную технику, которая принесла свободу и обеспечила мирное небо над головой. Хочу пожелать всем ветеранам здоровья и долгих лет жизни. Эта выставка – напоминание всем нам о погибших на войне, та память, которую необходимо беречь и передавать из поколения в поколение», – сказала Колобанова.

В 2019 году подобную выставку военной техники, которая прошла у здания администрации муниципалитета 9 мая, посетили более пяти тысяч реутовчан.