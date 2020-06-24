РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. Рабочие завершают строительство нового участка дороги на улице 43 Армии в подмосковном Подольске, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На улице 43 Армии завершают строительство нового участка дороги. Планировалось, что весной 2020 года дорога будет полностью завершена: требовалось уложить верхний слой асфальта, оборудовать остановки, установить системы видеонаблюдения, обустроить пешеходные тротуары. Но в связи с введением режима повышенной готовности в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции начало работ было перенесено на июнь 2020 года», - говорится в сообщении.

Улица 43-й Армии стала продолжением Южного обхода Подольска. В рамках строительства нового участка региональной автодороги в 2019 году были переустроены инженерные коммуникации, ливневая канализация. Также были проведены работы по переустройству контактной сети троллейбуса по улицам Ленинградской и Академика Доллежаля. Рабочее движение по дороге (с временным верхним слоем) было запущено в декабре 2019 года по многочисленным просьбам жителей микрорайона Кузнечики и ЖК «Подольские Просторы».