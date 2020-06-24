РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 24 июн. В подмосковных Котельниках 25 июня откроется торговый центр «МЕГА Белая Дача», сообщается в Instagram-аккаунте ТЦ.

Из-за пандемии коронавируса ТЦ был закрыт с 25 марта, работали только аптека, «АШАН» и магазины электроники.

«Друзья, ограничения постепенно снимаются, и мы рады сообщить, что с 25 июня магазины «МЕГА Белая Дача» откроются снова. По распоряжению органов власти и в случае высокой заполняемости центра доступ в «МЕГА Белая Дача» может быть временно ограничен. Благодарим за понимание, берегите свое здоровье», – говорится в сообщении.

По рекомендациям местных органов власти в ТЦ предусмотрели ряд дополнительных мер по обеспечению санитарных норм для посетителей и сотрудников центра. Так, в центре будут дезинфицировать поверхности каждые три часа, проводить дополнительную дезинфекцию специальным раствором длительного действия каждую неделю. Все сотрудники носят маски, также установлено 13 диспенсеров с антисептиком. Система вентиляции настроена так, что в «МЕГА Белая Дача» всегда свежий воздух.

В соответствии с рекомендациями властей временно будут закрыты детские площадки, кинотеатр, комнаты матери и ребенка. Кафе и рестораны фудкорта и «Вкусного Бульвара» работают только на вынос, употребление продуктов питания и напитков в МЕГЕ не разрешено.

«Обращаем ваше внимание, что, согласно рекомендациям органов власти, ношение индивидуальных средств защиты органов дыхания – маски, респиратора – является обязательным для посещения «МЕГА Белая Дача». Мы также просим вас соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра и придерживаться специальной разметки», – отмечается в материале.

Время работы с 25 июня следующее: МЕГА – ежедневно c 10:00 до 23:00; «АШАН» – с 8:00 до 23:00; ИКЕА – с 10:00 до 00:00. Пункт выдачи онлайн-заказов ИКЕА будет работать с 8:30 до 00:00. Он находится на парковке МЕГИ у входа в ИКЕА, парковочный столб Т18.