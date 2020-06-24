РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 июн. В сквере имени Пушкина в подмосковном Дзержинском проводятся работы по благоустройству, вместо спиленных деревьев там высадят около 30 новых, сообщила глава округа Людмила Иванова.

В 2019 году жители Дзержинского на встрече с губернатором обратились с инициативой о реконструкции сквера Пушкина. Были выделены средства из бюджета Московской области.

«Мы продолжаем работы по реконструкции сквера имени Пушкина. (Уже провели - ред.) демонтаж лавочек, урн, плиточного покрытия, лестницы, ведущей к лицею №3, спилили аварийные деревья. На их месте обязательно высадят 29 новых деревьев», - написала Иванова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что уже провели работы для установки нового подиума у памятника Александру Пушкину. Выполняется обустройство новой лестницы к лицею. Подготовлены дорожки под укладку плитки.

«Мы с подрядчиками ежедневно на связи. Ждем завершения всех работ и появления современного общественного пространства для прогулок и отдыха в нашем городе», - заключила Иванова.