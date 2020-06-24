РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 июн. Глава подмосковного Дзержинского Людмила Иванова в своем Instagram-аккаунте призвала жителей округа не мусорить на улицах.

«Чистый город начинается с каждого. Но не все это понимают. Солнце, высокая температура манят жителей Дзержинского и гостей города на карьер. Очень многие оставляют навалы мусора. Коммунальщики в буквальном смысле хватаются за голову. Бутылки, пакеты! Мы ведь не ведем себя так в своих квартирах? Поели. Помыли посуду. Но не надеемся, что придет кто-то и наведет чистоту», – написала Иванова.

Она добавила, что такая же история происходит с детскими площадками и лавочками около подъездов. Жители бросают мусор рядом с урнами.

«И я не могу понять, чем руководствуется такой человек? Наведение чистоты, наведение порядка на детских площадках, возле урн – наш приоритет. Но чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Давайте помнить об этом», – заключила Иванова.