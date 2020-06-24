РИАМО - 24 июн. Жители России решили вернуть валюту в банки, объем средств на валютных вкладах вырос впервые с начала 2020 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

«За месяц россияне вернули в банки порядка 720 миллионов долларов. Причина заключается в том, что сейчас снижается уровень беспокойства вкладчиков на фоне экономической ситуации в стране», — отмечается в материале.

За месяц объем средств на валютных вкладах увеличился до 721,1 миллиона долларов, рост составил 0,8%.

По данным на 1 июня, объем валютных депозитов был равен 88,97 миллиарда долларов. Россияне вернули в банки 8,7% от снятой с начала 2020 года суммы. Валюту начали возвращать в банки, когда в регионах постепенно отменялись антикоронавирусные ограничения.

На 92,12 миллиарда рублей сократился объем вкладов в рублях, этот показатель снизился на 0,4%. Жители РФ покупали валюту во время режима ограничений.