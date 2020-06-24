РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июн. В списки для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ внесли 247 тысяч жителей Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Накануне прошла пресс-конференция председателя Территориальной избирательной коимссии Люберец Бориса Новикова. Темой встречи стали организация и проведение общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации.

«В городском округе Люберцы организовано 167 участковых избирательных комиссий. 247 тысяч жителей внесены в списки участников голосования», - сказал Новиков.

Он добавил, что с поправками можно ознакомиться на сайте: Конституция2020.рф.

«В этот раз мы не проводим выборы и не проводим референдум. Люберчанам предстоит ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? Да или нет», - отметил Новиков.

Всем участникам голосования будут предоставлены средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, одноразовые ручки, дезинфицирующие средства.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ пройдет 1 июля. Жители также смогут проголосовать в период с 25 по 30 июня.