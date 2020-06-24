РИАМО - 24 июн. Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании пришли к выводу, что негативные последствия коронавируса могут остаться у человека на всю жизнь, пишет газета «Известия».

«По данным специалистов, каждый третий пациент, восстанавливающийся от COVID-19, может в дальнейшем всю жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств», — отмечается в материале.

Также эксперты считают, что Covid-19 может способствовать развитию Альцгеймера из-за того, что вызывает повреждения мозга.

По словам руководителя британского центра по восстановлению от Covid -19 доктор Хилари Флойд, многие люди без сопутствующих заболеваний после выздоровления от коронавирусной инфекции страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.

На основе статистических данных ученые Национальной службы здравоохранения пришли к выводу, что у 30% людей, которые перенесли коронавирус, может развиться фиброз легких. Около 50% могут в последующем страдать пожизненными физическими, когнитивными и психологическими нарушениями.

У 70% есть риск развития бредового расстройств, при этом, в 20% случаев это станет «установленным когнитивным нарушением». У 10% вылечившихся могут диагностировать поражение сердца.

По словам профессора Питера Опеншоу, тем, кто прошел интенсивную терапию, потребуется около года для восстановления, а некоторые полностью не смогут восстановиться никогда.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- За сутки жертвами коронавируса в Московской области стали 24 челвоека.

- Еще порядка 500 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Подмосковье.

- Число выздоровевших пациентов в Подмосковье составило 1,3 тысячи человек.

- В столице коронавирус диагностировали у 811 человек за сутки. Это самый низкий суточный прирост заболевших за последние 2,5 месяца.

- В Москве за сутки выздоровели еще 2 020 человек, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 141 тысячи пациентов.

- За прошедшие сутки в столице скончались 14 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве выздоровели 139 248 человек.